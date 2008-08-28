На території, з якої через евакуйовано людей, орудують мародери

На території, з якої через вибухи евакуйовано людей, орудують мародери

Глава МНС Володимир ШАНДРА доручив закрити магазини, ринок та інші торговельні об`єкти й установи, розташовані в межах 5-кілометрової зони в Лозівському районі Харківщини, де вибухають боєприпаси.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, про це він сказав на нараді в оперативному штабі з ліквідації надзвичайної ситуації у Лозівському районі Харківщини.

У нараді також взяли участь заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил генерал-полковник Микола ЦЮЦЮРСЬКИЙ, командуючий Сухопутними військами ЗСУ Іван СВІДА, командуючий Південного оперативного командування генерал-лейтенант Петро ЛИТВИН, перший заступники голови ОДА Володимир БАБАЄВ , керівництво ГУМНС, УМВС і УСБУ.

Перший заступник губернатора доповів В.ШАНДРІ про стан справ у Лозівському районі, де виникла пожежа на складах боєприпасів 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ.

За словами В.БАБАЄВА, на території, з якої евакуйовано людей, затримано двох мародерів.

Учасники наради також відзначили, що вдалося повністю вирішити питання з харчуванням і медичним обслуговуванням евакуйованого населення, а також із заправкою техніки підрозділів МНС.

Зранку 28 серпня Володимир ШАНДРА спільно з військовими керівниками здійснив обліт території арсеналу, де зараз, хоча і з меншою інтенсивністю ніж 27 серпня, продовжують вибухати боєприпаси, повідомили в МНС.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня виникла пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України, який розташований поблизу міста Лозова Харківської області, на загальній площі 494,4 га. Боєприпаси зберігалися у 45 сховищах та 63 відкритих майданчиках. Обсяги зберігання на арсеналі становлять близько 94,3 тисяч тонн боєприпасів.