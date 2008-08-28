З Донеччини вирушила спецтехніка для ліквідації ЧП

Донецьк. 28 серпня, УНІАН. З Донецької області вирушила автоколона спецтехніки для надання допомоги в ліквідації надзвичайної ситуації в м. Лозова Харківській області, де напередодні загорілися склади з боєприпасами.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Донецькій області, 28 серпня у зв`язку з надзвичайною ситуацією, яка склалася внаслідок пожежі на військових складах у м. Лозова, на місце події вирушила колона з 10 пожежних автоцистерн і спеціальний автомобіль групи піротехнічних робіт, у складі колони також 61 осіб особового складу.

Крім того, сьогодні до місця події відряджено групу психологів відділу психологічного забезпечення ГУ МНС України в Донецькій області у складі чотирьох осіб.