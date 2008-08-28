Шандра: ситуація у зоні пожежі стабілізувалася

Київ. 28 серпня. УНІАН. Ситуація у зоні пожежі та вибухів на складах з боєприпасами на Харківщині стабілізувалася.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президента України Віктора ЮЩЕНКА поінформував міністр із питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, звітуючи про хід ліквідації пожежі на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ, що поблизу міста Лозова у Харківській області.

«Ми розраховуємо до кінця дня відновити рух поїздів через залізничну станцію Лозова, який поки що організований за резервною схемою, а також зменшити зону евакуації населення довкола військової бази з 5 до 3 кілометрів», - сказав В.ШАНДРА, додавши, що з 5-кілометрової зони вже евакуйовані 9 тис. 167 місцевих жителів.

За словами міністра, на місці пожежі діють оперативний штаб, 380 рятувальників та 81 одиниця техніки МНС (у тому числі 64 автоцистерни та 4 піротехнічні групи). Крім того, в зоні надзвичайної ситуації працюють 289 військовослужбовців і 6 пожежних танків Мінооборони, а також 68 медиків і 1300 співробітників МВС.

В.ШАНДРА також повідомив, що для ліквідації надзвичайної ситуації були своєчасно задіяні всі необхідні сили та засоби, а місцевому населенню надається всіляка допомога.

Прес-служба повідомляє, що Президент продовжує тримати ситуацію з ліквідацією пожежі на Харківщині під особистим контролем і очікує від міністра з питань надзвичайних ситуацій подальших регулярних звітів щодо ходу ліквідації пожежі.