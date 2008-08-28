Що поєднує Секретаріат і команду мера Харкова?

Київ. 28 серпня. УНІАН. Секретаріат Президента України і команду мера Харкова Михайла ДОБКІНА об’єднує протистояння з урядом та прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив заступник директора Агентства моделювання ситуації Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Він зазначив, що досить дивними є заяви глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ з приводу того, що пожежа на військових складах у місті Лозова Харківської області стала ще одним наслідком непрофесійних дій уряду. За його словами, всі ці заяви та події в Харкові останніх двох днів свідчать “про створення серйозного проекту з дискредитації та відсторонення уряду ТИМОШЕНКО від влади”. О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що “зближення Секретаріату Президента і команди ДОБКІНА та КЕРНЕСА не є випадковим” і в них “є спільний ворог - ТИМОШЕНКО і її уряд”.

У свою чергу, директор Агентства моделювання ситуації Віталій БАЛА припустив, що Партія регіонів, членом якої є М.ДОБКІН, та Секретаріат Президента домовляться спільно діяти, щоб не допустити до керівництва містом представника БЮТ, народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА. Експерт не виключив, що на посаду мера Харкова може бути запропонована кандидатура Володимира ШУМІЛКІНА, який є одним з керівників партії “Єдиний центр” в Харківській області. За його словами, це може відбутися в обмін на закриття розслідуваних нині кримінальних справ стосовно керівників міста.

В.БАЛА також не виключає можливості відставки секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА, оскільки “це дало б змогу випустити пар, зменшити градус напруги в місті”. На думку експерта, це дозволило б Партії регіонів “повернути ситуацію на свою користь”.

Він також зазначив, що може бути реалізований інший сценарій - “проведення певної ротації в міській раді та в міській держадміністрації”.

Крім того, В.БАЛА не виключає заміни голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА. За його словами, в А.АВАКОВА “туманне майбутнє”, оскільки він не вступив до лав партії “Єдиний центр”. Серед можливих кандидатів на посаду губернатора В.БАЛА також назвав В.ШУМІЛКІНА.

Водночас він вважає малоймовірним проведення дострокових виборів міської ради та мера Харкова. За словами експерта, в ситуації, коли по суті вже розпочалась президентська кампанія, Секретаріату Президента такі перевибори невигідні, оскільки зручніше мати в Харкові керівництво, яке є “ахіллесовою п’ятою Партії регіонів”.