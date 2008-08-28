61-ий арсенал передислокують - Турчинов

Члени державної комісії з ліквідації наслідків пожежі на військових складах найближчим часом мають намір прийняти рішення щодо передислокації 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні в інтерв’ю журналістам у Лозовій на Харківщині після обльоту території військової частини, де сталася надзвичайна ситуація, та засідання урядової комісії.

За словами О.ТУРЧИНОВА, після очищення території військової частини, де розташований арсенал, її землі будуть передані місцевій громаді, але лише після того, як буде впевненість на 100%, що вони безпечні.