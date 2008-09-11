Група Queen прибула в Україну

Харків. 11 вересня. УНІАН. Сьогодні літаком з Великобританії до Києва прибула група Queen.

Як повідомляє столична преса, всього прибуло близько 20 чоловік: музиканти та члени їхніх родин, менеджмент групи і охорона.

Зокрема, Роджер Тейлор приїхав до України з подругою Сереною, Брайан Мей – з донькою Емілі, Пол Роджерс – з дружиною Синтією.

Учасники групи провели в столиці прес-конференцію.

Про час приїзду музикантів до Харкова не повідомляється, але очікується, що вони прибудуть у четвер увечері.

У п’ятницю на майдані Свободи Queen виступить з концертом, який буде єдиним в Україні.