Група Queen прибула в Україну
22:31, 11 вересня 2008Харьків
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У п’ятницю виступ у Харкові
Харків. 11 вересня. УНІАН. Сьогодні літаком з Великобританії до Києва прибула група Queen.
Як повідомляє столична преса, всього прибуло близько 20 чоловік: музиканти та члени їхніх родин, менеджмент групи і охорона.
Зокрема, Роджер Тейлор приїхав до України з подругою Сереною, Брайан Мей – з донькою Емілі, Пол Роджерс – з дружиною Синтією.
Учасники групи провели в столиці прес-конференцію.
Про час приїзду музикантів до Харкова не повідомляється, але очікується, що вони прибудуть у четвер увечері.
У п’ятницю на майдані Свободи Queen виступить з концертом, який буде єдиним в Україні.
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