Максим Веракса пішов стопами Яни Клочкової

Четверту золоту медаль здобув на Паралімпійських іграх у Пекіні харківський плавець Максим ВЕРАКСА.

Як повідомив телефоном з Пекіна тренер Максима Василь КЕКЕ, його підопічний виграв заплив на дистанції 50 м вільним стилем (S12). Максим встановив новий світовий рекорд, його результат - 23,43 с. Загалом М.ВЕРАКСА виборов уже п`ять медалей на цих Іграх (4 золотих, 1 бронзова).

Інший український плавець Сергій КЛІППЕРТ у цьому запливі фінішував третім (24,73). У Сергія це шоста нагорода (2 срібних, 4 бронзових).

Загалом, як повідомляє Чемпіон, восьмий день змагань на Паралімпійський іграх у Пекіні для України розпочався із золота Оксани ЗУБКОВСЬКОЇ в стрибках у довжину. Українка встановила новий світовий рекорд. Вона стрибнула на 6.28 метрів і у підсумку отримала 1137 очок.

Срібло здобула українка Вікторія КРАВЧЕНКО у бігу на 200 м (Т37) серед жінок. Вона показала свій кращий час у сезоні - 29,60 с і відстала від чемпіонки з Австралії на 0,32 секунди.

Срібло та бронзу у змаганнях з плавання на дистанції 100 м на спині (S13) серед чоловіків здобули Олексій ФЕДИНА та Дмитро АЛЄКСЄЄВ. Час українців - 1:02.93 і 1:03.40 відповідно. А переміг тут з новим світовим рекордом грек ТАЙГАНІДІС (59.85).

Срібну нагорода у метанні диску (F37/38) серед чоловіків здобув Микола ЖАБНЯК. Українець встановив новий світовий рекорд - 52,00 м - саме на таку відстань від кинув диск, але для перемоги цього не вистачило (!). Миколу, який у підсумку набрав 1010 очків, обійшов іранець ХАРДАНІ з результатом у 1024 очка.

Бронзову нагороду на 200-метрівці з бігу (Т38) серед чоловіків здобув Микита СЕНИК. Він показав кращий свій результат у сезоні і зміг піднятися на п`єдестал. Час українця - 22.52.

Загалом у Паралімпійської збірної 59 медалей, з яких 20 золотих, 15 срібних і 24 бронзових.