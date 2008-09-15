БЮТ і ПР пікетують Управління міліції

Харків. 15 вересня. УНІАН. Зранку близько 200 представників БЮТ і Партії регіонів пікетують приміщення обласної міліції, що на вулиці Раднаркомівській.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти становлять дві окремі групи і висувають протилежні вимоги.

Представники БЮТ тримають плакати з критикою міської влади і вимагають відставки секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА. Одночасно бютівці висловлюють підтримку діям Управління обласної міліції щодо наведення порядку у Харкові, зокрема його начальнику Віктору РАЗВАДОВСЬКОМУ.

У свою чергу, активісти від ПР виступають з критикою роботи обласної міліції і вимагають від її керівництва припинити, як вони вважають, переслідування керівників Харківської міськради – мера Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.