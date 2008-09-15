Завод Малишева ліквідував борги із зарплати

Харків. 15 вересня. УНІАН. На Держпідприємстві «Завод ім. Малишева» повністю ліквідували заборгованість із зарплати перед працівниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря ТЕРЕХОВА.

За його словами, заборгованість перед працівниками заводу ліквідували за рахунок коштів, які надійшли за відвантажену продукцію.

Зменшення боргів із виплати зарплати відбулося і на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві – на 536,5 тис. грн., а залишок боргу становить 27, 5 млн. грн. На 202, 4 тис. грн. скорочена сума боргу на ДП «Харківський радіозавод «Протон».

За даними моніторингу, протягом серпня загальна сума боргу із виплати заробітної плати в області зменшилася на 6,8 млн. грн. Борги на 29 економічно активних підприємствах державної власності на початок вересня цього року становлять 44,7 млн. грн. і за серпень зменшилися на 17,1%, або на 9,2 млн. грн. Як зазначив І.ТЕРЕХОВ, основними боржниками залишаються державні підприємства.