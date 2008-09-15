У Харкові індійська вакцина «не пройде»

Харків. 15 вересня. УНІАН. У Харкові індійська вакцина проти кору та краснухи застосовуватися не буде.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це поінформував заступник міського голови Ігор ШУРМА.

За його словами, відповідальні працівники міської влади, від яких залежить прийняття управлінських рішень, не мають права піддати ризику жодне життя харків’ян віком від 16 до 29 років. Саме ця група людей повинна, за задумом чиновників ВОЗ, пройти позапланову чи позачергову вакцинацію проти кору та краснухи.

Причини позиції міської влади: по-перше, смерть дитини в Краматорську, по друге – практично 200 госпіталізацій, зазначив І.ШУРМА.

Посадовець поінформував, що міська влада запропонує свою програму підготовки до вакцинації. Зокрема, схема буде такою: визначення реєстру молодих людей віком 16 – 29 років, вивчення напруженості імунітету шляхом тестування. Всі, хто потребує, будуть провакциновані. Причому, проти кору та краснухи будуть вакцинувати виключно дівчат, а проти самого кору – хлопців (яким протипоказано вакцинування проти краснухи).