Відмова від вакцини призведе до спалахів інфекційних захворювань

Харків. 17 вересня. УНІАН. Заклики відмовитися від вакцинації населення, які лунають, можуть призвести до масових спалахів інфекційних захворювань та летальних випадків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам головний санітарний лікар Харківської області Іван КРАТЕНКО у ході програми «Прозора влада», засудивши появу чергової хвилі антивакційної кампанії, яку, як він вважає, підігрівають окремі політики.

Фахівець переконаний, що лише вакцинація допоможе у майбутньому подолати спалахи різних інфекційних захворювань. Він поінформував, що завдяки недостовірній інформації про вакцинацію та її наслідки, вже зросла кількість відмов від проведення щеплень серед дітей.

За даними головного санлікаря, сьогодні в Харківській області намітилася тенденція до зменшення щеплень серед немовлят та дітей від 2 років. Зокрема, відсоток відмов від щеплень у дітей 3-місячного віку збільшився у 14 разів, тоді як у 2005 році цих відмов було лише 0,11 % . В 2008 році це показник становить 1,6% . Серед дітей у віці 6 місяців відсоток відмов батьків від проведення щеплень зріс у 5 разів. Зараз нещепленими у Харківській області залишаються сотні дітей. «Це жахлива статистика для нас. Ця ситуація призведе до того, що ми будемо мати масові спалахи інфекційних захворювань і сотні загиблих людей», - заявив І.КРАТЕНКО.

Він зазначив, що французькі експерти встановили, що індійська вакцина, якою здійснювали щеплення в Україні, відповідає міжнародним стандартам, хоча у пресі і в суспільстві пропагують її шкідливість. При цьому санлікар нагадав, як у 1980-х роках в Україні виник спалах дифтерії після того, як одна багатотиражка написала про буцімто шкідливість вакцини від цієї хвороби. За його інформацією, після летального випадку зі школярем у Краматорську кількість відмов батьків щеплювати дітей цією вакциною зросла в 14 разів, тоді як слідство за фактом загибелі школяра в Краматорську ще не завершене.

І.КРАТЕНКО поінформував, що на Харківщині планується провести щеплення близько 600 тисяч молодих людей віком від 16 до 29 років. За його даними у належних умова на складах обласної СЕС для цієї мети зберігається 680 тис. доз вакцини індійського виробництва.

Водночас головний санлікар області засудив представників влади Харкова, які, як він висловився, «беруть на себе надто багато», критикуючи політику Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією заступника Харківського міського голови – директора Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Ігоря ШУРМИ, у Харкові індійська вакцина проти кору та краснухи застосовуватися не буде.