На думку міністра, вторинні санкції і тарифи для країн, які купують в РФ нафту, призведуть російську економіку до "повного колапсу".

Сполучені Штати Америки готові посилити тиск на Росію, але потрібно, щоб це зробили і європейські партнери, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю NBC. Про це повідомив репортер з економічної політики в The New York Times Алан Рапопорт у соцмережі Х.

"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери наслідували нас", - цитує Бессента Рапопорт.

Як зазначив репортер, на думку Бессента, подальші вторинні санкції і тарифи для країн, які купують російську нафту, призведуть російську економіку до "повного колапсу".

Також міністр вважає, що такі кроки США і Європи змусять російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Раніше УНІАН повідомляв, що США і Євросоюз обговорять нові санкції проти Росії. За інформацію Associated Press, Бессент 5 вересня розмовляв на цю тему з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а 8 вересня група європейських чиновників у Вашингтоні проведе переговори на цю тему з американськими чиновниками.

Politico писало, що саме США здатні "закрутити гайки" і запровадити жорсткі санкції проти Росії. На думку видання, найболючішими для Москви могли б стати вторинні обмедення - проти компаній або країн, які ведуть бізнес із Росією. І якраз Сполучені Штати можуть реально запровадити такі заходи і змусити їх працювати.

тим часом стало відомо, що Угорщина і Словаччина просять ЄС зняти санкції з шести олігархів РФ в обмін на продовження інших санкцій проти Росії. Зокрема, Словаччина хоче звільнити від санкцій Алішера Усманова і Михайла Фрідмана, а Угорщина домагається виключення зі списку підсанкційних осіб Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Муси Бажаєва та Альберта Авдоляна.

