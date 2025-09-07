Тепер обмеження швидкості є і в космосі.

Star Trucker, гібрид космічного симулятора та Euro Truck Simulator 2, відзначив рік з моменту релізу. Гра студії Monster and Monster вийшла 2024 року і зібрала майже 3 тисячі відгуків у Steam, де у неї зараз рейтинг "в основному позитивні".

На честь річниці розробники випустили велике оновлення і запустили знижку. Головне нововведення - підтримка периферії. Тепер до гри можна підключати кермо, джойстик або кастомні панелі управління, щоб наблизити керування космічною фурою до "реального".

При цьому розробники визнають, що як невелика команда вони не можуть протестувати всі пристрої. Тому вони підготували керівництво, а також просять гравців надсилати дані про свої девайси через Google-форму, щоб у майбутньому додати більше готових пресетів.

Відео дня

Апдейт також вводить систему контролю швидкості - камери фіксують порушення і виписують штрафи, які скорочують прибуток. До того ж з'явилися нові типи причепів і забарвлення, а ще в кабіні вантажівки тепер є голограма святкового торта.

У блозі Monster and Monster розповіли і про плани на майбутнє. Найближчим роком у Star Trucker з'явиться DLC з додатковими вантажами і причепами, можливість налаштовувати інтер'єр кабіни, поліпшення генератора завдань і оновлення Business Venture, що розширює економіку.

Раніше ми розповідали, що нове оновлення No Man's Sky дало гравцям повну свободу в будівництві космічних кораблів. Простори космосу вже борознять телефон Nokia, вежа Саурона, паровозик Томас і вилочний навантажувач.

Вас також можуть зацікавити новини: