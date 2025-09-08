Український прапор замайорів у населеному пункті Зарічне.

Сили оборони України звільнили ще один населений пункт у Донецькій області. Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

У повідомленні зазначається, що звільнено село Зарічне. Український прапор у ньому встановили бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля".

"Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині", - заявили у Генштабі.

На оприлюдненому відео видно українських бійців, які на фоні напівзруйнованої будівлі тримають український прапор.

Звільнення української землі від окупантів

Як писав раніше УНІАН, 2 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили селище Удачне під Покровськом на Донеччині. Український прапор у цьому населеному пункті теж встановили штурмовики окремого полку "Скеля". Удачне розташоване південно-західніше Покровська, неподалік адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей.

Перед тим, 1 вересня, Генеральний штаб повідомляв, що Сили оборони звільнили селище Новоекономічне у Покровському районі Донеччини. І цей населений пункт вдалося деокупувати бійцям штурмового полку "Скеля". Український прапор там було піднято 31 серпня.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляв, у серпні ЗСУ на двох напрямках відновили у п’ять разів більше територій, ніж втратили. Так, Сили оборони відновили контроль над 26 кв. км української землі, втративши за місяць 5 кв. км. Йдеться про Покровський і Добропільський напрямки.

