Президент України не виключає можливість двосторонньої зустрічі із російським диктатором.

Російський диктатор Володимир Путін, зустрівшись із президентом США Дональдом Трампом на Алясці, добився того, чого хотів. Про це президент Україні Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю на каналі ABC News.

"Шкода, що України там не було, бо я думаю, що президент Трамп дав Путіну те, чого він хотів… Знаєте, він дуже хотів зустрітися із президентом Трампом, із президентом Сполучених Штатів... І я думаю, що Путін це отримав. І це шкода", - сказав український президент.

Він наголосив, що кремлівському правителю важливо було всім показати кадри, на яких він зустрічається із президентом США.

"Путін не хоче зустрічатися зі мною, але він дуже хоче зустрітися з президентом Сполучених Штатів, щоб показати всім відео та зображення, що він там", - підкреслив Зеленський.

Також в інтерв'ю йшлося про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна. Президент України висловив упевненість, що Путін робить все, аби відкласти цю зустріч.

Водночас Зеленський зазначив, що можливість двосторонньої зустрічі із президентом країни-агресора не виключає, але, сказав, вона має відбутися не на території Росії.

Щодо гарантій безпеки, які Україна хоче отримати від американських та європейських союзників у разі закінчення війни, глава української держави заявив, що вони можуть базуватися лише на українській армії.

"Я думаю, що президент [Трамп] хоче завершити цю війну. Але якщо ми говоримо про справедливий і тривалий мир, важливо завершити її і не мати можливості… знову мати агресію через шість місяців, через рік, через два роки. Важливо не лише зупинити війну. Так, це дуже важливо, але й важливо мати тривалий мир, мати безпеку", – сказав він.

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп і Путін провели переговори на Алясці 15 серпня. Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що "Путін явно виграв", коментуючи цю зустріч. За його словами, Путін "доклав чимало зусиль для відновлення відносин, що було його головною метою".

Sky news зауважувало, що Путін поводився на Алясці так, ніби він господар. Серед дивних моментів видання відзначило те, що це, ймовірно, був "перший і єдиний випадок, коли на пресконференції Трамп не відповів на жодне запитання преси, і, ймовірно, тому, що Путін поставив таку умову.

Також FT писало, що саміт на Алясці закінчився повним провалом, адже Трампу не вдалося домогтися від Путіна жодних зобов'язань щодо припинення війни в Україні.

