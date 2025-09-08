Президент США заявив, що вірить у врегулювання ситуації в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "не в захваті" від того, що відбувається в Україні, коментуючи масований російський обстріл 7 вересня. Про це пише CNN.

"Я не в захваті від того, що там відбувається. Я вірю, що ми це врегулюємо. Але я ними не задоволений. Я не задоволений нічим, що пов’язано з цією війною", - цитує видання очільника Білого дому.

Також він підтвердив журналістам, що "дуже скоро" поговорить із російським диктатором Володимиром Путіним, уточнивши, що це станеться "протягом наступних кількох днів".

Крім того, за словами Трампа, на початку тижня Білий дім відвідають деякі європейські лідери, з якими він обговорить війну в Україні.

"Деякі європейські лідери приїжджають до нашої країни в понеділок або вівторок окремо, і я думаю, що ми це питання врегулюємо", – наголосив президент США.

Заяви інших лідерів щодо російських ударів по Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, у Європі різко засудили удар РФ по Україні. Так, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав Путіна "боягузом, який атакує жінок та дітей" і зазначив, що говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає ставати на бік агресора". А президент Європейської Ради Антоніу Кошта закликав Європу "зміцнювати оборону України та посилювати тиск на Росію за допомогою додаткових санкцій, у тісній координації" із союзниками та партнерами.

Президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи російську атаку, запевнив, що його країна робитиме "все можливе для забезпечення справедливого та тривалого миру".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер теж засудив російський обстріл України. За його словами, "ці боягузливі удари показують, що Путін вважає, що може діяти безкарно". "Він несерйозно ставиться до миру", - підкреслив британський прем'єр.

