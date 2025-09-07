Президент України наголосив, що мета Путіна - окупувати Україну повністю.

На думку президента України Володимира Зеленського, перемогою України у війні з Росією буде її "виживання". Про це він сказав в інтерв'ю на каналі ABC News.

За його словами, для російського диктатора Володимира Путіна перемогою було б повністю окупувати нашу країну, але поки цього немає, то перемога - на боці України.

"Мета Путіна - окупувати Україну. [Путін], звичайно, хоче повністю нас окупувати. Для нього це перемога. І доки він не зможе цього зробити, перемога на нашому боці. Ось чому для нас виживання - це перемога. Тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності", - зазначив президент України.

Зеленський підкреслив, що для припинення війни потрібен більший тиск на Росію з боку американських та європейських союзників. Також він назвав несправедливим , що деякі європейські країни продовжують купувати російські нафту та газ.

"Ми повинні припинити купувати будь-які види енергії з Росії. Це єдиний спосіб зупинити вбивцю. Вам потрібно позбавити його зброї. Енергія - це його зброя", - додав президент України.

Інші думки про перемогу України у війні

Як повідомляв раніше УНІАН, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України Олег Апостол заявляв, що для нього перемога – це зберегти народ, державу й вийти на дипломатичне рішення на наших умовах. Також, на його думку, Україна не може дозволити собі втратити мільйони людей, як Росія.

Також колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний писав, що наша перемога може бути невигідна союзникам. Він наголошував, що, "думаючи про перемогу, потрібно бути готовим залишитися на самоті".

Учасник Революції гідності, екснардеп, а нині військовослужбовець Ігор Луценко назвав рецепт української перемоги. За його словами, єдиний спосіб здолати Росію - це "досягти реальної технологічної переваги, для чого є усі передумови". Однак, на його думку, українська держава цим не займається.

