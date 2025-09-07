Спорткар отримав велику кількість різних поліпшень.

Компанія Porsche представила оновлений спорткар 911 Turbo S. Модель стала ще потужнішою та швидшою за попередника. Інформацію про автомобіль розкрили на офіційному сайті бренду.

Оновлений Porsche 911 Turbo S зовні можна впізнати за новим кузовним обвісом з активними повітрозабірниками в передньому бампері. Також спорткар отримав поліпшені фари.

Ззаду розміщені оновлені ліхтарі, змінене антикрило та новий бампер із вихлопними трубами незвичайної форми.

Відео дня

Головна зміна порівняно з попередником ховається всередині. Оновлений Porsche 911 Turbo S оснащений гібридною силовою установкою T-Hybrid.

Новий Porsche 911 Turbo S отримав 3,6-літровий опозитний двигун, який доповнено двома електричними турбонагнітачами та електромотором сумарною потужністю 711 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,5 секунди, а максимальна швидкість становить 322 км/год.

Споряджена маса оновленого Porsche 911 Turbo S становить 1736 кг. Це всього на 85 кг більше, ніж у попередника, який не був оснащений гібридною силовою установкою.

Також спорткар отримав поліпшені гальма та доопрацьовану підвіску. Завдяки цьому модель стала ще швидшою на гоночному треку. Зокрема, оновлений Porsche 911 Turbo S проїхав коло на знаменитому Нюрбургринг Нордшляйфі лише за 7:03.92.

Як пише Motor1, початкова вартість купе Porsche 911 Turbo S становить 272 650 доларів. За кабріолет доведеться заплатити від 286 650 доларів без урахування опцій.

Прихована колекція секретних автомобілів Porsche

Раніше журналісти британського видання Autocar побували у "скарбниці" автомобілів Porsche, яка розташована в околицях німецького Штутгарта. Вони розповіли, які найбільш незвичайні автомобілі їм вдалося побачити.

Зокрема, журналісти розповіли про Porsche Type 60, який є прототипом знаменитого "Жука" Volkswagen Käfer. Також вони показали спорткар Porsche 984, який мав бути запущений у виробництво наприкінці 1980-х років.

