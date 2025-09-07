За словами Венса, американці втомилися від тих, хто вже через сім місяців на новій роботі думає про наступну.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не виключає, що балотуватиметься на посаду президента у 2028 році. Він натякнув на це в інтерв'ю Ларі Трамп на Fox News.

"Мені не подобається про це думати (про можливість балотуватися на пост президента США - УНІАН), тому що мені подобається думати про роботу, яка у мене є зараз. Якщо ми відмінно впораємося у 2025-2026 роках, тоді можна буде говорити про політику у 2027 році. Американці втомилися від тих, хто вже через сім місяців на новій роботі думає про наступну", - сказав Венс.

Віцепрезидент США наголосив, що в будь-якому разі йому доведеться шукати підтримку і всередині Республіканської партії.

Нагадаємо, що раніше Венс не виключив, що він міг би стати президентом США, якщо з нинішнім американським лідером Дональдом Трампом щось станеться. За його словами, досвід, який він здобув на посаді віцепрезидента США, став би йому в пригоді.

"І якщо, не дай Боже, трапиться жахлива трагедія, я не можу уявити кращого навчання на робочому місці, ніж те, яке я отримав за останні 200 днів", - говорив Венс.

Венс назвав "корисною" суперечку із Зеленським в Овальному кабінеті

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс у розмові з журналістами USA Today заявив, що його скандальна суперечка в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським була "корисною". За його словами, цей випадок допоміг вивести на перший план розбіжності між Вашингтоном і Києвом.

Проте Венс висловив жаль через ту напружену зустріч, яка шокувала Європу і "опустила трансатлантичні відносини на новий мінімум".

