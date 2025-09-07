У політичній силі кажуть, що через наплив українців у країні "погіршилася доступність орендного житла та збільшилися черги до лікарів".

Чеський політик, лідер опозиційного руху "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамура заявив, що він буде вимагати перегляду дозволів на перебування українських біженців у Чехії, якщо його політична сила увійде до коаліції після парламентських виборів у жовтні 2025 року. Про це повідомляє видання Deník N.

Зазначається, що більшість українців через повномасштабне вторгнення Росії перебуває в Чехії на підставі так званого тимчасового захисту. За словами Окамури, через наплив біженців з України "в Чехії погіршилася доступність орендного житла та збільшилися черги до лікарів".

"Це не якась ненависть, але я чеський політик і стою на боці чеського громадянина", – наголосив голова руху.

Як пише видання, у планах руху "Свобода і пряма демократія" - зробити так, щоб у Чехії залишитися лише ті українські громадяни, які працюють на тих робочих місцях, що не користуються попитом серед чехів.

