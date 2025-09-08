Тривалий час вважалося, що великий ніс у носачів є знаком соціального статусу і привабливості для інших особин.

Носач є не тільки одним із найнезвичайніших видів мавп, а й одним із найунікальніших приматів. Тепер же вчені розгадали одну з найголовніших загадок цього виду, пише Daily Mail.

Тривалий час вважалося, що великий ніс цих приматів служить знаком соціального статусу і сексуальної привабливості для інших особин. Вчені з Університету Осаки під час дослідження провели комп'ютерну томографію носачів, а потім створили докладні 3D-моделі порожнини їхніх носів. Це дало змогу дослідникам дізнатися справжнє призначення головної "родзинки" цих мавп.

З'ясувалося, що великі носи відіграють важливу роль у голосовій комунікації носачів. Самці, які найчастіше мають більші носи, видають гучні крики, які далеко розносяться і проходять через носовий прохід. Вони можуть поширюватися на відстань до 7 кілометрів.

Вчені поділилися, що що більший ніс, то нижча частота звуків, які видають примати. Цей акустичний сигнал може вказувати на те, що самець більший і статевозрілий, що є важливою інформацією для потенційних партнерів.

За словами дослідників, носачі здатні впізнавати один одного за допомогою різниці в частотах їхніх криків. Вони пояснили, що це схоже на те, як люди впізнають голоси своїх знайомих.

Крім того, це допомагає самкам у групі відстежувати місцезнаходження домінуючого самця. Інші ж самці можуть стежити за місцезнаходженням потенційних конкурентів.

"Наші результати підтверджують думку, що дорослі самці розвивають ніс, щоб посилити сигнал про розмір тіла для самок і статевонезрілих самців", - розповіли вчені.

Мавпи можуть розуміти, коли люди поводяться нерозумно

Раніше вчені з'ясували, що мавпи здатні визначати, що хтось із людей не має достатньо знань. Ба більше, примати здатні підказувати людям інформацію, яку вони знають.

Дослідник Кріс Крупені додав, що мавпи також можуть "одночасно тримати в голові дві суперечливі картини світу". За його словами, примати мають "теорію розуму". Учений припустив, що ці здібності розвинулися мільйони років тому в наших спільних предків.

