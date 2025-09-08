Як зазначили у заяві, така ситуація викликає серйозне занепокоєння.

У Сухопутних військах ЗСУ відреагували на інформацію, яка поширюється у соцмережах, про нібито факти вимагання грошей з військовозобов'язаних в одному з ТЦК та СП.

"Описана ситуація викликає серйозне занепокоєння, і ми закликаємо автора повідомлення надати детальну інформацію (дата, місце, особи, причетні до інциденту) через офіційні канали зворотного зв’язку або гарячі лінії Сухопутних військ. Це дозволить оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів. Без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними і не можуть бути підставою для розслідування", - зазначили в офіційній заяві СВ ЗСУ.

У повідомленні додали, що командування Сухопутних військ ЗСУ проводить системну та послідовну боротьбу з корупцією, аби викорінити це явище та забезпечити прозорість у процесі мобілізації.

Для того, аби боротися з хабарництвом, командування СВ ЗСУ:

посилює контроль та аудит, проводячи регулярні внутрішні перевірки ТЦК та СП;

впроваджує цифрові інструменти, зокрема такі системи, як "Оберіг", що надають прозорий облік військовозобов'язаних та мінімізують людський фактор;

навчає персонал, проводить тренінги з етики та антикорупційної поведінки для військовослужбовців ТЦК;

розвиває рекрутинг;

запускає гарячі лінії для оперативного реагування на скарги.

"Командування Сухопутних військ тісно співпрацює з правоохоронними органами, зокрема з Національною поліцією, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань (ДБР) та Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК). Усі повідомлення про можливі факти хабарництва чи зловживань негайно передаються до відповідних структур для ретельного розслідування. У разі підтвердження таких фактів винні особи притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства", - запевнили у заяві.

У СВ ЗСУ додали, що причетні до корупції військові або працівники ТЦК негайно звільняються, а інформація про виявлені факти корупційних дій публікується, аби відновити довіру суспільства.

Що відомо про скандал з хабарями в ТЦК

Нагадаємо, 7 вересня командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ під ніком "Ротан Кримський" написав на своїй сторінці у Facebook допис, у якому запевняв, що в ТЦК вимагали від нього хабаря, аби відправити його знайомого саме в його бригаду.

"Він набрав мене і спитав, чи можу я його забрати до себе в підрозділ. Ми швиденько зробили йому вношення - не вийшло. Я почав шукати інші варіанти...На виході мені назвали цифру у 8000$ - це, щоб я забрав його до себе в підрозділ служити - не додому, а забрати і через рекрутинговий центр нашої бригади мобілізувати. Піти додому - 30к $!! Це просто , щоб за нього на цей день забули, ніяких гарантій , що завтра його знову не піймають", - розповів військовий.

Також командир обурено додав:

"Звичайно, за 8000 $ мобілізувати мені трохи не вистачає грошенят, мабуть треба починати красти соляру і відкладати на такі добрі справи!".

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше народна депутка України Анна Скороход назвала справжню проблему мобілізації. Вона вважає, що бодікамери у ТЦК, які запровадили нещодавно, не зупинять бусифікацію, адже проблема полягає у мотивації.

"Треба змінити певні речі, щоб змінилася мотивація. Почати треба з того, що в нас купляється бронь, у нас купа народу має відстрочки незрозуміло чого. У нас правоохоронці мають відстрочки. У нас купа людей понакупляли собі інвалідності. У нас є бідні та багаті. Багаті в нас не воюють. А бідні - поїдьте у село, подивіться, кого бусифікують. Це все дуже просто", - наголосила Скороход.

Також повідомлялось, що у Запоріжжі мобілізували батька-одинака, а дітей лишили на дорозі. За словами адвокатки, у такому випадку представники ТЦК та СП чи правоохоронні органи у першу чергу повинні були потурбуватися про долю дітей, а потім вже далі виконувати свої обов’язки. Водночас у Запорізькому обласному ТЦК та СП відреагували на таку інформацію та розповіли свою версію.

