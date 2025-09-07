За словами Стармера, Путін вважає, що може діяти безкарно.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер засудив масовану повітряну атаку по Україні, яку здійснили російські окупанти в ніч проти 7 вересня. Його слова цитує The Telegraph.

Стармер заявив, що вражений нічною атакою РФ по Києву та інших регіонах України. Він зазначив, що росіяни вбили мирних жителів і пошкодили українську інфраструктуру.

"Уперше було завдано шкоди серцю цивільного уряду України (удар по Кабміну - УНІАН). Ці боягузливі удари показують, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться до миру", - підкреслив британський прем'єр.

У виданні нагадали, що, за даними Повітряних сил України, вночі росіяни запустили близько 805 дронів і 13 ракет. Це один із наймасованіших ударів по Україні з початку повномасштабної війни.

Нічний удар Росії по Україні - що відомо

Нагадаємо, що росіяни в ніч з 6 на 7 вересня здійснили масований комбінований удар по Україні. Були атаковані Київ, Запоріжжя, Харків, Кременчук, Кривий Ріг та Одеса. Є руйнування, поранені та загиблі.

Зазначається, що в Кременчуцькому районі Полтавської області пошкоджено одне з підприємств і дорожнє покриття мосту через річку Дніпро. Унаслідок атаки по Києву загинули щонайменше двоє людей, серед них дитина.

Начальник Київської міської військової адміністрації розповів, що в Києві понад 10 локацій зазнали пошкоджень. Є прямі влучання в житлові багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах.

Ткаченко поділився, що у Святошинському районі загинули мати та її син, якому було лише 3 місяці. Батько дитини дістав важкі травми.

Крім того, вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти завдали удару по будівлі Кабінету міністрів України. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко розповіла, що внаслідок обстрілу в Кабміні ніхто не постраждав.

