Через російський удар загинуло четверо цивільних осіб, серед яких мати та її двомісячна дитина.

В ніч на неділю, 7 вересня, Росія зухвало обстріляла Україну, виконавши найбільшу атаку з початку війни. Цими діями країна-агресор зневажила всі мирні зусилля президента США Дональда Трампа, розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в інтерв’ю виданню The New York Post.

Зазначається, що цей смертоносний та руйнівний удар вперше з початку повномасштабної війни включав влучання по центральному урядовому комплексу України в Києві. Всього країна-агресор випустила по Україні 810 дронів й приманок та 13 ракет.

Свириденко розповіла, що в результаті ворожої атаки загинуло четверо цивільних осіб, серед яких молода мати та її 2-місячна дитина.

Відео дня

"Ця дитина ще навіть не вміла сказати "мама". Для мене це підкреслює, що для України це війна за існування, тому що вони намагаються вбити наше майбутнє, вбиваючи наших дітей, і вони намагаються вбити наш суверенітет, наші державні інститути", - сказала прем’єр-міністерка України.

В публікації зазначається, що більш ніж 700 російських безпілотників було перехоплено українськими повітряними силами, як і частина ракет, які ворог також застосовував. Загалом, за офіційною інформацією, від російської атаки постраждали понад 30 населених пунктів по всій країні та отримали поранення більш ніж 40 осіб.

Вказується, що удар по будівлі Кабінету міністрів України стався в неділю, 7 вересня, близько 06:00 ранку. У двох верхніх поверхах будівлі утворилася величезна дірка, виникла пожежа. Примітно, що удар прийшовся по поверху, де знаходився кабінет Юлії Свириденко.

"Нам знадобилося залучити три вертольоти, щоб зрозуміти, як загасити вогонь. Ця атака, найбільша з повітря з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, була знущанням над нещодавніми спробами Трампа досягти миру", - сказала Свириденко.

Видання зазначає, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн погодилася з нею.

Очільниця українського уряду, як вказує видання, заявила, що міжнародне співтовариство також повинно ввести санкції проти російського оборонного виробництва та "усього, що може дати їм можливість продовжувати вбивати українців".

Деталі останньої атаки Росії по Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко показала, який вигляд має будівля Кабміну після російської атаки. На світлині видно, що будівля отримала значні руйнування, пожежу вдалося ліквідувати. Вона проінформувала, що, на щастя, ніхто в результаті не постраждав.

Також ми писали, що керівниця Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург розповіла, що після атаки госпіталізували семеро людей, зокрема й вагітну жінку, яка мешкає у Святошинському районі. Зазначається, що саме в цей район прийшовся найбільший ворожий удар. Гінзбург поділилася, що 24-річна дівчина, яка постраждала, народила недоношену дитину, яка наразі перебуває в реанімаційному відділенні. Відомо, що молоду матір доправили до опікового відділення міської клінічної лікарні №2 після появи на світ малюка.

Вас також можуть зацікавити новини: