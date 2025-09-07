​​​​​​​Німецький політик вважає, що марно сподіватися на "абсолютно нереалістичні переговори" з Росією.

Депутат Бундестагу від партії "Християнсько-демократичний союз" Родеріх Кізеветтер закликав німецьку владу до постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це пише Tagesschau.

Зазначається, що після найпотужніших з початку війни російських авіаударів по Україні німецький політик в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung заявив про необхідність постачання Україні зброї більшої дальності, такої як крилаті ракети Taurus, та до надання Україні допомоги із заморожених російських активів.

"Замість того, щоб сподіватися на абсолютно нереалістичні переговори та припинення вогню і таким чином витрачати час на контрпродуктивні псевдопереговори, Німеччина, зокрема, повинна взяти приклад із країн Північної Європи та Балтії", - цитує Кізеветтера видання.

Він додав, що Росія не хоче мирної угоди і "щодня демонструє свій намір руйнувати".

Taurus для України: головне

Як повідомляв раніше УНІАН, ще будучи кандидатом на посаду канцлера Німеччини, Фрідріх Мерц заявляв про готовність дати Україні ракети Taurus, але називав умову: лише за згоди всіх європейських партнерів.

Однак уже у травні, будучи на посаді канцлера, Мерц обережніше відповідав на запитання про поставку ракет Taurus. "Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку", - казав він.

У липні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із заявою про Taurus, у якій сказав, що його країна не планує передавати Україні ці ракети.

На думку експерта Defense Express Олега Каткова, Німеччина ніколи не передасть Україні ракети Taurus, оскільки їх дуже мало, і Берлін не планує ані відновлювати їх виробництво, ані створювати ракети нового покоління їм на заміну.

