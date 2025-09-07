Через війну та зменшення доходів росіянам доведеться затягнути паски, - FT

Через зменшення нафтових доходів російській владі доведеться скоротити невійськові програми в бюджеті наступного року.

Кремлю доведеться зробити складний вибір в межах бюджету 2026 року, оскільки навантаження на військову економіку Росії зростає. Про це йдеться у статті Financial Times.

Видання зазначає, що воєнна економіка Росії подає тривожні сигнали. Якщо перші роки війни в України Москві вдавалося втримувати економічну ситуація завдяки стабільним цінам на нафту і газ, а також військовим витратам, які сприяли високим зарплатам і споживчому попиту. То за кілька років поєднання зростаючих військових витрат, уповільнення зростання, сильного рубля і слабких цін на нафту змушує російську державу приймати важкі рішення.

Згідно з даними Міністерства фінансів РФ, з січня по серпень доходи Росії від енергетики впали на 20% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Видання нагадує, що аналітики прогнозують зростання ВВП на 1,4% до кінця цього року, порівняно з 4,3% у 2024 році, і не очікують, що воно перевищить 2% протягом наступних трьох років. У найгіршому випадку країна може зіткнутися з серйозною рецесією, попередив центральний банк.

"Понад три роки після початку війни Росія не демонструє жодних ознак бажання відмовитися від воєнної економіки. Навпаки, поїздка Путіна до Китаю лише продемонструвала альтернативні зовнішньополітичні партнерства, які Кремль продовжує розвивати в умовах тривалої війни", - йдеться у статті.

Водночас економісти зазначають, що обмеженість поточної внутрішньої економічної ситуації, яку неможливо полегшити лише за допомогою нових торговельних угод, все більше дається взнаки. Базові доходи від нафти і газу залишаються низькими. Очікується, що Росія закінчить рік із значно більшим дефіцитом бюджету, ніж планувалося.

Як пише FT, цей дефіцит тисне на уряд, який готує бюджет на 2026 рік, який має бути представлений у середині вересня. Видання нагадало слова Путіна про те, що у першій половині 2025 року дефіцит бюджету досяг 4,9 трлн рублів (61 млрд доларів) — близько 2,2% ВВП — порівняно з початковим цільовим показником у 0,5% ВВП.

Міністр фінансів Антон Сілуанов нещодавно повідомив Путіну, що уряд шукає "фінансові ресурси" для виконання всіх необхідних зобов'язань, згідно із заявою Кремля.

"Скромне скорочення витрат у бюджеті, ймовірно, торкнеться невійськових інфраструктурних проектів і субсидій для непрофільних сфер, таких як футбольні клуби та збиткові санаторії", - кажуть автори статті.

Експерти спрогнозували, шо якщо Росія піде в цьому напрямку, вона зможе вивільнити 2 трлн рублів (2,5 млрд доларів). Економісти впевнені, що Росія зможе покрити решту дефіциту за рахунок запозичень, обслуговування яких стало дешевшим після того, як у червні центральний банк почав знижувати ставки з рекордних 21% до 18%.

Росія також може вдатися до використання свого резервного фонду, що є менш привабливим варіантом, оскільки Москва витратила половину цього фонду на війну. Її активи за кордоном залишаються замороженими через західні санкції.

Яніс Клуге, експерт з російської економіки Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки, сказав, що у 2025 році є деякі виклики, яких раніше не було, і вперше в бюджеті є реальні компроміси.

Проблеми, що накопичувалися з 2022 року, також включають гостру нестачу робочої сили, труднощі з транскордонними платежами після введення західних санкцій, інфляцію.

"Незважаючи на зростаючий тиск, російська влада дотримується підходу часів Йосипа Сталіна "все для фронту, все для перемоги", і з початку повномасштабного вторгнення військові витрати в номінальному вираженні майже подвоїлися", - пише видання.

Нагадаємо, що за прогнозами експертів військова машина РФ стала невід’ємною частиною російської економіки та розвиватиметься навіть після війни. Навіть у разі закінчення військових дій, військові інвестиції не припиняться. При цьому, попри тріщини в економіці, які стали наслідком санкцій, Москва здатна підтримувати військові інвестиції ще протягом кількох років.

Однак, через зниження нафтових доходів навантаження на економіку посилюється. Інвестиційні програми багатьох компаній скорочуються.

За даними Bloomberg, поки РФ спрямовує всі ресурси на війну, цивільна економіка поступово вмирає. Зокрема, значно скоротилися продажі автомобілів. Окрім того, переживає кризу вугільна промисловість.

