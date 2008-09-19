Ляшко перестане діставати Добкіна й Кернеса?

Харьков. 19 сентября. УНИАН. В четверг заместитель председателя комитета по вопросам регламента Верховной рады Василий Киселев (Партия регионов) сообщил, что комитет большинством голосов принял решение «не продлевать полномочия комиссии» по расследованию фактов нарушений законов, допущенных мэром Харькова Михаилом Добкиным и секретарем Харьковского горсовета Геннадием Кернесом, и «прекратить ее работу». Как известно, комиссия была создана 7 марта 2008 г. и должна была действовать шесть месяцев. Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на «Коммерсант-Украина».

Этому решению предшествовала попытка председателя ВСК Олега Ляшко (БЮТ) внести на рассмотрение в регламентный комитет проект постановления, в котором предлагалось заслушать отчет комиссии и продолжить ее работу еще на год. Однако члены комитета заявили, что комиссия не подготовила отчет в соответствующие сроки и не подала его в письменном виде. В результате усилиями народных депутатов от Партии регионов регламентный комитет решил распустить комиссию.

По мнению господина Киселева, роспуск комиссии необходим хотя бы потому, что работает она «из рук вон плохо». «Ни разу не было заседания с кворумом, не был предоставлен письменный отчет о проделанной работе, и, самое главное, истек срок, отведенный на ее работу»,– заявил он.

Председатель комиссии Ляшко утверждает обратное. «У нас масса материалов, свидетельствующих о том, что нынешние руководители Харькова, мягко говоря, далеки от интересов избравших их граждан. Мы передали материалы правоохранительным органам и надеемся огласить их с трибуны Верховной рады»,– сообщил он.

Напомним, 4 сентября состоялось заседание ВСК, на котором, в частности, были продемонстрированы материалы, свидетельствующие о том, что более 1000 га харьковской земли было передано 70 подставным фирмам и предприятиям. Однако, по утверждениям членов комиссии, представляющих ПР, заседание прошло без кворума.

Заместитель председателя комиссии Валерий Камчатный (БЮТ) считает, что хоронить комиссию рано, поскольку решение регламентного комитета носит «рекомендательный характер».

«Окончательное решение должна принять Верховная рада путем поименного голосования. По предложению регламентного комитета и руководителей фракций этот вопрос должен быть внесен в повестку дня парламента»,– заявил Камчатный.

Между тем Ляшко сомневается, что это произойдет в ближайшее время.

Кернес заявил, что решение депутатов говорит о том, что материалы, дискредитирующие харьковские власти, «фиктивные». «Все доказательства якобы противоправной деятельности рассыпались, как карточный домик»,– заявил Кернес.