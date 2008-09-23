У середу частина Харкова залишиться без води

Харків. 23 векресня. УНІАН. У середу, 24 вересня, частина міста залишиться без води.

Як повідомляє сат міськради, у зв`язку з проведенням планово-попереджувального ремонту, тимчасово з 8.00 24.09.08 р. до 8.00 25.09.08 р. буде припинено водопостачання: частини Московського, Київського та Фрунзенського районів, обмеженої вул. Н.Ужвій, вул. К.Корка, вул. Ак.Павлова, вул. Героїв Праці, вул. Барабашова, сел. Шевченки, р. Харків, вул. Наринською, вул. Районною, вул. Ак.Павлова, р. Немишля, вул. Красная поляна, вул. Краснодарською, вул. Петрозаводською, пр. Тракторобудівників, Салтівським шосе, вул. Гв.Широнінців, вул. Механізаторською, пр. Тракторобудівників, вул. Тимурівців, вул. Гв.Широнінців, вул. Н.Ужвій, а також МЖК «Інтернаціоналіст».