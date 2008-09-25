Газовики пропонують переглянути тарифну політику

Харків. 25 вересня. УНІАН. Профспілка працівників газових господарств України вважає за необхідне перегляд тарифної політики відносно газопостачальних підприємств для встановлення ринкових тарифів і забезпечення безпеки газових мереж.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова профспілки працівників газових господарств України Іван ЯРОВИЙ.

За словами І.ЯРОВОГО, існуючі на сьогодні тарифи не відповідають реальним витратам газопостачальних підприємств, крім того, в них не передбачені кошти на розвиток і ремонт мереж. При цьому, на думку фахівців, зношеність газових мереж в Україні перевищує 60%.

За словами І.ЯРОВОГО, брак інвестицій на розвиток і ремонт газових мереж не дозволяє підприємствам оперативно проводити необхідні ремонтні роботи, що, у свою чергу, призводить до підвищення аварійності. За інформацією голови профспілки, з початку цього року кількість аварій при використанні газу в побуті зросла майже на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 75 нещасних випадків, кількість постраждалих зросла до 119 чоловік.

І.ЯРОВИЙ зазначив, що за відсутності необхідних коштів на відновлення мереж газопостачальні підприємства не можуть гарантувати повну безпеку газових мереж. «За таких обставин працівники галузі відмовляються брати на себе всю відповідальність за безпеку і стабільність газопостачання», - сказав він і додав, що необхідно вжити заходів для негайної модернізації та оновлення газових мереж. «Якщо не буде вжито заходів, то аварії, які сталися в Луганську і Дніпропетровську, можуть повторитися», - наголосив голова профспілки.

За словами І.ЯРОВОГО, необхідно передбачити витрати на ремонт і відновлювальні роботи в обсягу не менше 25% від загальної величини тарифу, а також включити в структуру тарифу інвестиційну складову в розмірі не менш як 10% загального тарифу.