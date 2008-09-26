У Харкові судитимуть шайку за розповсюдження порнографії

Харків. 26 вересня. УНІАН. Прокуратура області передала до суду справу щодо 9 членів організованої групи - мешканців Харкова та області, а також міста Донецька віком від 22 до 37 років - за обвинуваченням їх у виготовленні і збуту порнографії, незаконному відкритті валютних рахунків та відмиванні грошей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора відділу прокуратури Наталію РУХЛЕНКО, серед обвинувачених – сім жінок: продавець-консультант магазину, приватний підприємець, продавець-контролер супермаркету, старший кредитний експерт, аспірантка одного з Національних університетів, менеджер.

Слідством встановлено, що найстарший із них скоїв умисний злочин, пов’язаний з виготовленням з метою збуту, переміщенням, збутом і розповсюдженням по каналах мережі «Internet» відеопродукції та зображень порнографічного характеру.

Організатор групи знайомився з власниками сайтів мережі «Internet», які спеціалізуються на трансляції відеозображень еротичного та порнографічного характеру, домовлявся про збут на цих сайтах відеопродукції. Продукція, записана на компакт-дисках, збувалася на ринках Харкова. Керівники угруповання отримали доступ до цих сайтів, на які, з використанням комп’ютерної та відеотехніки, проводили пряму трансляцію з квартир, обладнаних під «Web-студії», в режимі «оn-line» за участю спеціально підібраних дівчат-«моделей».

З метою забезпечення безперебійної роботи «Web-студій» організатори групи залучали до злочинної діяльності адміністраторів-жінок. Останні відповідали на телефонні дзвінки дівчат щодо їхньої майбутньої «діяльності», про що ті дізнавалися з реклами в газеті, знайомили з умовами «роботи», іншими нюансами.

Діяльність злочинної групи була настільки організованою та злагодженою, що майже не порушувався графік трансляцій, повідомили у прес-служб прокуратури.