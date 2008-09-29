Добкін не зовсім задоволений Салигіним

Харків. 29 вересня. УНІАН. Мер Харкова, керівник міської організації Партії регіонів Михайло ДОБКІН не спростував можливості зміщення з посади голови Харківської обласної ради Василя САЛИГІНА.

Свою точку зору М.ДОБКІН висловив під час прес-конференції 29 вересня на прохання прокоментувати заяви про можливість зміни керівництва Харківської облради.

М.ДОБКІН відмовився коментувати можливість обрання нового голову Харківської облради, але заявив, що «керівництво облради могло б бути ефективнішим».

Як повідомляв УНІАН, новий голова Харківської обласної організації Партії регіонів, народний депутат України Дмитро ШЕНЦЕВ не виключає ініціативи переобрання керівництва Харківської облради на одній з її найближчих сесій. 12 вересня ц.р. Василь САЛИГІН, нинішній голова Харківської облради, конференцією обласної парторганізації Партії регіонів був зміщений з посади керівника обласного відділення ПР, яке після нього очолив Д.ШЕНЦЕВ.