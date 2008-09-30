У Харкові переможе прибічник регіонального патріотизму

Харків. 30 вересня. УНІАН. Харківський виборець останнім часом демонструє чітку тенденцію до відходу від радикального ідеологічного протистояння і прихильності ідеї регіонального патріотизму. Саме тому найбільші шанси на перемогу на позачергових парламентських виборах має та політична сила, яка зможе продемонструвати більш послідовне відстоювання інтересів харків`ян.

Так охарактеризував останні електоральні тенденції харків’ян заступник Директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі, переданому УНІАН..

«Сьогодні вже очевидно, що у Харкові переможцем буде не та політична сила, яка зможе найрадикальніше воювати з опонентами і відстоювати питання глобального характеру (НАТО, російська мова, євроінтеграція), а ті, хто зможуть продемонструвати найбільш жорсткі приклади регіонального патріотизму. Зокрема, мова може йти про ідеологічний конформізм, замішаний на регіональних цінностях. При цьому виборець може достатньо жорстко реагувати на радикальні методи внутрішньої політичної боротьби, що переростає у війну компроматів», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На думку експерта, найбільш послідовно принцип регіонального патріотизму експлуатує Харківська обласна організація БЮТ.

«Спочатку лідер обласної організації БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН зробив ставку на демонстрацію своєї «харківської суті». Його конформізм розповсюджувався навіть на жорстких опонентів. Зокрема, достатньо ефективною є його ідея консолідації харківської політичної еліти в рамках парламенту, незалежно від партійної приналежності. Цей чинник ближче до виборів ще буде максимально розкручений і отримає відповідну високу оцінку виборців», - зазначив заступник директора АМС.