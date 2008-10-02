Театр для дітей та юнацтва розпочав сезон з «Дракона»

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Прем`єрною виставою «Дракон» за п`єсою Євгена Шварца розпочав свій новий театральний сезон Харківський театр для дітей та юнацтва.

Нову роботу на суд юних глядачів винесли постановник вистави - головний режисер театру Юрій СТАРЧЕНКО, сценограф Тетяни ПАСІЧНИК та хореограф Світлана МОМОТ.

У головних ролях вистави Сергій ГОРОДЕЦЬКИЙ (Дракон), Юрій СУРЖКО (Ланцелот), Марія БЕСЧОТНИКОВА (Ельза); Микола САРАЄВ (архіваріус Шарлемань).

Сьогодні колектив театру працює над виставою «Снігуронька» за п`єсою Олександра Островського.

У новому сезоні глядачі зможуть побачити вистави за творами сучасних вітчизняних та зарубіжних авторів: «День народження кота Леопольда» А.Хайта, «Дванадцять місяців» С.Маршака, «Муха-Цокотуха» К.Чуковського, «Таємниця Снігової Королеви» Г.Х.Андерсена, «Манглі» Л.Струмбрі, «Полліанна» Е.Портер та О.Житницького, «За двома зайцями» М.Старицького, «Чума на обидва ваші доми» Г.Горіна, «Дракон» Є.Шварца, повідомили в театрі.