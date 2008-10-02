Будинок Управління Південної залізниці «замінований»
12:59, 02 жовтня 2008Харьків
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Люди евакуйовані
Харків. 2 жовтня. УНІАН. У Харкові евакуйовано близько 2 тисячі працівників Управління Південної залізниці у з’язку з повідомленням про замінування приміщення цієї установи.
Як повідомив кореспонденту УНІАН представник прес-служби УПЗ, це сталося після того, як невідомий близько 11-ї години зателефонував з вуличного таксофону і повідомив, що приміщення Управління ПЗ заміноване.
В цей час на місці події працюють бригади МНС, спеціалісти вибухотехнічної служби, міліція.
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