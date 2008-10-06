Чечня увічнює ім’я Путіна

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Проспект імені Володимира Путіна з`явився в неділю в центрі столиці Чеченської республіки міста Грозного. На фасадах будинків, розташованих по обидві сторони проспекту Перемоги, прикріплені таблички з написами "Проспект імені В.В.Путіна".

В неділю президент Чеченської республіки Рамзан Кадиров підписав указ про перейменування проспекту Перемоги в проспект імені Путіна. "Таким чином відзначені його видатні заслуги в справі боротьби з тероризмом, відновлення економіки, соціальної сфери Чеченської республіки", - заявив мер Грозного Муслім Хучієв.

На площі імені Ахмата Кадирова, від якої бере початок проспект Путіна, зібралися десятки тисяч жителів Грозного і районів республіки.

По обидві сторони проспекту, по якому після церемонії відкриття пішки пройшли Володимир Устінов, Рамзан Кадиров, а також всі учасники церемонії, стояли декілька тисяч студентів чеченських вузів, місцеві жителі.

Проспект повністю відновлений. Перші поверхи оздоблені мармуром. Перерізуючи червону стрічку, Кадиров заявив, що заслуги Путіна з відновлення миру, економіки, соціальної сфери Чеченської республіки - безмежні.

"Як чеченець, як мусульманин заявляю, що готовий, якщо буде потрібно, померти за Володимира Путіна. Завдяки цій людині ми прийшли до сьогоднішнього дня, коли в Чечні панують мир і спокій", - підкреслив Кадиров.

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