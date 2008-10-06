Буде додаткового введено авіарейс Харків-Баку

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Азербайджанська сторона запропонувала Україні ввести додатковий рейс Харків-Баку-Харків.

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ України.

Питання розглядалося під час зустрічі Посла України в Азербайджанській Республіці (АР) Б.Климчука та Керівника Торговельно-економічної місії в складі Посольства України в АР М.Блащука з Президентом ЗАТ «Азербайджан Хава Йол лари» Д.Аскеровим.

Посол Б.Климчук проінформував Д.Аскерова про стан торговельно-економічних і культурних відносин між Україною та Азербайджаном, відзначивши при цьому значну роль азербайджанських авіаліній. При цьому Б.Климчук окреслив перспективи подальшого розвитку, зокрема, у галузі авіаційних перевезень.

Д.Аскеров відзначив давні, добрі стосунки в авіаційній галузі та авіаперевезеннях з Україною. При цьому він підтримав пропозицію Посла та дав розпорядження відповідному підрозділу авіакомпанії затвердити частоту рейсів Київ-Баку-Київ для українських авіаліній без обмежень, виходячи із запиту української сторони, і дозволив відкрити додатковий рейс за маршрутом Харків-Баку-Харків. Також він вивив зацікавленість до продукції підприємства ВАТ «Мотор-Січ» (Запоріжжя) та Харківського авіапідприємства і запросив до співпраці.