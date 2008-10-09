Богословська наступає на Тимошенко

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Народний депутат від Партії регіонів, харків’янка Інна БОГОСЛОВСЬКА заявляє, що через рік після трагедії в Дніпропетровську, коли 13 жовтня 2007 року в результаті вибуху газу в житловому будинку загинули 23 людини, уряд Юлії ТИМОШЕНКО не зробив жодного висновку і жодного кроку для забезпечення безпеки українських громадян у своїх будинках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

«Після дніпропетровської трагедії в Україні відбулося ще декілька вибухів, які покалічили і забрали життя людей: лютневий вибух у Львові, травневий вибух в Ізюмі Харківської області і липневий - в Болехові Івано-Франківської області. При цьому уряд і урядові структури продовжують ігнорувати досвід газових трагедій. Всі ми не можемо відчувати себе безпечно навіть у власних житлах», - відзначила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Вона заявила, що нинішній уряд віддає перевагу виключно популістським програмам, натомість жодним чином не фінансує ремонт газових мереж, які знаходяться в жахливому стані, - їх зношеність становить 60%.

Також, на думку депутата, популістською і абсолютно неефективною залишається тарифна політика уряду, який купує голоси виборців за рахунок безпеки їх життів. «З одного боку, не створено умов для інвестування в галузь, а з іншої - в тарифах не передбачено жодної копійки на розвиток і ремонт газових мереж. Отже, галузь залишається без грошей, і відповідальні підприємства не тільки не проводять якісне оновлення, але і не можуть оперативно ліквідовувати потенційні погрози», - констатувала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

«Така ситуація виникла саме з вини уряду, що діяв. І саме він повинен нести повну відповідальність за все, що відбувається, а не переводити провину на інші плечі», - підсумувала вона.