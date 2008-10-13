Погода на 14 - 18 жовтня

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Завтра в Україні опади не очікуються. Вночі та вранці у західних, центральних та південних областях місцями тумани. Вітер переважно західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°, у південній частині та у західних областях місцями 20-22°; у Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

15-16 жовтня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вранці та вдень 15 жовтня у північних та західних областях, а 16 жовтня у західній частині невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, 16 жовтня у північних та східних областях 4-9° тепла; вдень 12-17°, на півдні місцями 20-22°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

17-18 жовтня - переважно без опадів, лише 17 жовтня у північній, а вдень і в східній частині невеликий дощ. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 10-16°; у південній частині вночі 6-11°, вдень 14-20°.

У Києві у вівторок опади не очікуються. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 16-18°.

15-16 жовтня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вранці та вдень 15 жовтня невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15 жовтня 6-11°, 16 жовтня 4-9° тепла; вдень 12-17°.

17 жовтня - невеликий дощ, 18 жовтня - переважно без опадів. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 10-16°.