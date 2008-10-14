Експорт продукції з Харківщини вдвічі перевищив імпорт

Харків. 14 жовтня. УНІАН. 2008 року експорт продукції з Харківської області вдвічі перевищує імпорт.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на заступника начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків та євроінтеграції облдержадміністрації Ігоря МАТЮШЕНКА.

І.МАТЮШЕНКО, зокрема, відзначив, що в 2008 р. зовнішньоекономічні зв`язки Харківської області стали більш різнобічими. Так, за підсумками 9 місяців зростання експортних поставок становило 53%, що у півтора рази більше, ніж минулого року.

Він також відзначив, що зовнішньоторговельний обіг області за 9 місяців виріс на 40%, а зростання імпортних надходжень збільшилося на 20%. Позитивним, на думку І.МАТЮШЕНКА, є те, що експорт продукції з Харківської області вдвічі перевищує імпорт.

Серед торгових партнерів Харківщини - країни СНД, Туреччина, Польща, Словаччина, В`єтнам та інші. Область експортує продукцію легкої промисловості, будівельні матеріали, продукцію агропромислового комплексу та різне устаткування.