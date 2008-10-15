На музей Гризодубових виділено 200 тис. грн.

Харків. 15 жовтня. УНІАН. 200 тисяч гривень виділено з бюджету Харкова на відновлювальні роботи музею-квартири льотчиці Валентини Гризодубової, який постраждав від пожежі в січні 2008 року.

Про це повідомила журналістам начальник міського управління культури Світлана БАБИЦЬКА під час відвідування приміщення музею, розташованого на вул. Мироносицькій, 54, інформує сайт міськради.

В перспективі, зазначила С.БАБИЦЬКА, для реалізації проекту реставрації, який запропонували харківські художники, знадобиться близько 500 тис. грн.

«Чорнові роботи під обробні та реставраційні заходи ми повністю закінчимо до 25 листопада, - поінформувала начальник управління. – Сподіваємося, що за рік ми зможемо здійснити всі наші плани і відкрити музей для відвідувачів».

Передбачається, що музей буде реконструйований з дотриманням двох основних принципів: збереження особливостей стилю часу Гризодубових і застосування сучасних рішень, які дозволять відвідувачам максимально насичено і цікаво провести час у музеї. Зокрема, йдеться про лекційний зал з переглядом документальної хроніки на плазмовому екрані.