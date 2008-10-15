Сьогодні Всесвітній день миття рук

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Організація Об`єднаних Націй і, зокрема, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) оголосили 15 жовтня Всесвітнім днем миття рук. Про це повідомляє агентство «Франс Прес» з посиланням на заяву представника ЮНІСЕФ Веронік ТАВО.

Експерти ООН не раз заявляли, що звичка мити руки, яка вважається дуже банальною, може рятувати тисячі дитячих життів щодня. Особливо висока смертність "через брудні руки" в Азії та Африці, передає РІА «Новости».

Саме тому ООН і ЮНІСЕФ закликали виділити один день в році, щоб звернути увагу на необхідність привчити дітей мити руки.

За даними В.ТАВО, щодня від діареї, захворювання, яке ще називають "хворобою брудних рук", вмирають 5 тисяч дітей. Половини цих смертей можна було б уникнути, якби хворі мили з милом руки перед їжею і після відвідин вбиральні.

У рамках проведення першого в історії Всесвітнього дня миття рук, за словами В.ТАВО, планується провести "справжню глобальну битву за гігієну, в якій головними дійовими особами стануть самі діти".

"Саме діти стануть тими, хто вдома, у сімейному колі, або в суспільстві, розповідатимуть... про просту дію, яка врятовує життя", - пояснила представник ЮНІСЕФ.

В.ТАВО додала, що "миття рук з милом - це найефективніша дія і найдешевший спосіб запобігти смерті від діареї", а також від холери і пневмонії.

Акції і навчальні програми будуть проведені в 60 країнах, що розвиваються, велика частина яких розташована в Азії та Африці. Про важливість гігієни і, зокрема, миття рук дітям розповідатимуть в школах.

Серед азіатських країн експерти відзначають особливо плачевні умови дотримання гігієни в Індії, Бангладеш і Афганістані. Що ж до Африканського континенту, то дослідники заявили, що діарея, або "хвороба брудних рук", знаходиться тут на третьому місці серед причин смертей серед дітей.