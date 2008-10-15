Фельдман закликає владу спільно долати кризу

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Народний депутат України (БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН закликав харківську владу та керівників підприємств до розробки антикризового економічного плану.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата.

«Пройшло вже 2 тижні з тієї миті, як в економіці України і Харкова почалася масштабна криза, але люди досі не почули ні про існуючі проблеми, ні про способи їх подолання. Всі завмерли і чекають реакції Президента, СНБО, Кабміну, парламенту, забуваючи, що будь-які рішення центральна влада торкатимуться, перш за все, порятунки базових галузей, найбільших банків та держкорпорацій. Проблеми міських і регіональних економік, місцевого малого та середнього бізнесу, за традицією, залишаться справою рук самих «потопаючих», - заявив в своєму зверненні О.ФЕЛЬДМАН.

На його думку, якщо ситуація буде пущена на «самоплив», то криза в інвестиційній, банківській і валютній сферах з високою часткою ймовірності спричинить за собою кризу у сфері будівництва та розвитку інфраструктури; проблеми в бухгалтерській і фінансовій діяльності підприємств міста й області; скорочення персоналу і зниження рівня заробітних плат; зниження надходжень до бюджету; падіння основних показників ділової активності та якості життя харків`ян. Для міста Харкова, крім усього іншого, це може обернутися відходом великого інвестора з економіки міста і перетворенням початих капітальних проектів у «довгобуд»; зривом програми підготовки Харкова до ЄВРО-2012; невиконанням планів по залученню зовнішніх запозичень під фінансування пріоритетних проектів; проблемами в діяльності місцевих банків і як наслідок – в кредитуванні бізнесу та виконанні зобов`язань перед населенням. У результаті, соціально-економічна ситуація в місті й області може повернутися до стану «середини 90-х років».

О.ФЕЛЬДМАН закликав губернатора Харківської області Арсена АВАКОВА, голову Харківської обласної ради Сергія ЧЕРНОВА Харківського міського голову Михайла ДОБКІНА, керівників найбільших політичних сил міста і найбільших підприємств Харкова і Харківщини об`єднати зусилля і виробити антикризовий план.

«У найближчий день ми надамо керівництву обласної і міської рад наш пакет антикризових ініціатив. Наша фракція в міській раді візьме участь в роботі міської ради, де міській владі буде запропонований план антикризових заходів. Депутати від БЮТ в міській та обласній радах солідарно з рештою політичних сил готові підтримати ті рішення, які будуть спрямовані на мінімізацію наслідків кризи і швидке його подолання.

Як народний депутат України, уповноважений депутатського об`єднання «За Харків!» і радник Прем`єр-міністра України заявляю про свою готовність надати посильну допомогу керівництву області та міста в рішенні першочергових проблем, пов`язаних з ухваленням бюджету на 2009 рік, виділенням позик і субсидій, стабілізацією роботи місцевих підприємств і включенням Харкова у загальнонаціональний антикризовий план», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.