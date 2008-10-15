У Харкові звільнено міліціонера, причетного до збуту наркотиків
16:17, 15 жовтня 2008Харьків
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Правоохоронці шукають спільників
Харків. 15 жовтня. УНІАН. 10 жовтня працівниками СБУ було затримано заступника командира взводу полку ППС ХМУ ГУМВС України в Харківській області, який намагався збути наркотичні речовини.
Як повідомляє сайт обласної міліції, того ж дня наказом начальника ГУ МВС України в Харківській області генерал-лейтенанта міліції Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО вказаного працівника було звільнено.
Наразі працівниками ВВБ в Харківській області та інспекції з питань особового складу за даним фактом проводиться службова перевірка, спрямована на виявлення осіб, які могли бути причетними до збуту наркотиків.
На цей час прокуратурою Харківської області ведеться слідство.
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