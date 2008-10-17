Цього року на Харківщині газифікують 53 об’єкта

Харків. 17 вересня. УНІАН. На газифікацію 53 об’єктів Харківської області з державного та обласного бюджетів, а також компанією НАК «Нафтогаз України» цього року передбачено майже 31 мільйон гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління паливно-енергетичного комплексу Василя БЕЗ’ЯЗИЧНОГО.

За його словами, згідно з постановою Кабміну України на газифікацію Харківської області передбачено виділити 7 млн. 230, 4 тис. грн., з яких профінансовано 4 млн. 412,28 тис. грн. У наведеного переліку об’єктів газифікації на 2008 рік задекларовано коштів з обласного бюджету - 18 589,028 млн. грн., коштів НАК «Нафтогаз України» - 5 000,000 млн. грн.

В. БЕЗ’ЯЗИЧИЙ запевнив, що до кінця року за умови своєчасного фінансування всі заплановані заходи будуть виконані і всі населені пункти, які вказані в переліку об`єктів газифікації на 2008 рік, будуть підключені до газових магістралей.

«Упевнений, що план 2008 року по газифікації населених пунктів Харківської області буде виконано», - заявив В. БЕЗ’ЯЗИЧИЙ.