Камерний хор носитиме ім’я Палкіна

За це проголосували депутати облради

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Камерний хор Харківської обласної філармонії носитиме ім’я В’ячеслава Палкіна. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, депутати обласної ради підтримали ініціативу присвоїти камерному хору філармонії ім`я його засновника – народного артиста України, професора, члена-кореспондента Академії мистецтв України, лауреата Національної премії України імені Т.Г.Шевченка, відомого диригента В’ячеслава Палкіна. Також депутати підтримали пропозицію клопотати про нагородження колективу Харківського російського драматичного театру імені О.С.Пушкіна Почесною грамотою Верховної ради України.

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