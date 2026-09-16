Скільки українців повернеться з Польщі після війни, - нове опитування

Серед молоді віком від 18 до 35 років тих, хто планує повернення на Батьківщину, лише 36%.

Більшість українських біженців, які живуть у Польщі, планують повернутися в Україну найближчим часом, або після завершення війни. Про це свідчать результати опитування Rating Group.

На загальне запитання, чи планують українці повертатися додому, респонденти відповіли:

43% планують повернутися після закінчення війни;

8% хочуть це зробити найближчим часом;

26% не планують повертатися;

23% ще не визначилися з відповіддю.

Що стосується вікових параметрів, то найбільша частка тих, хто планує повернутися в Україні – це люди віком від 51 року – 58%. Тоді як серед молоді від 18 до 35 років таких лише 36%.

Відео дня

Крім вікових параметрів, на рішення щодо повернення додому також впливає і залежність від грошей. За цим критерієм планують повернутися додому:

55% респондентів із низьким доходом;

47% людей із середнім рівнем доходу;

34% забезпечених людей.

Що стосується вибору країни для постійного проживання, то найбільше опитаних обрали Польщу (40%). Ще 17% хотіли б обрати іншу країну Європи. А 6% – країну поза межами Європи. Інші 37% опитаних не визначилися з відповіддю.

Дискримінація українців у Польщі

Також зазначається, що 49% опитаних не стикалася з дискримінацією щодо себе у Польщі за останні 12 місяців. Ще 9% не відповіли на це питання. Водночас решта українців називають такі найпоширеніші причини дискримінації:

31% – через національну чи етнічну приналежність;

22% – через те, що вони розмовляють українською мовою;

6% – через те, що вони розмовляють російською мовою.

Українські біженці: інші важливі новини

Раніше журналісти, посилаючись на дані Євростату, повідомляли, що українські біженці все частіше покидають Польщу, їдучи до інших країн. Лише в липні кількість громадян України, які мають статус тимчасового захисту в Польщі, зменшилася на 8,11 тис.

Зазначимо, що це відбувається на тлі збільшення кількості нападів на українців у Польщі. На думку соціолога Олексія Антиповича, загальне погіршення ставлення поляків до українських біженців може бути пов’язане з риторикою місцевих політиків.

Вас також можуть зацікавити новини: