Скільки українців повернеться з Польщі після війни, - нове опитування

Більшість українських біженців, які живуть у Польщі, планують повернутися в Україну найближчим часом, або після завершення війни. Про це свідчать результати опитування Rating Group.
На загальне запитання, чи планують українці повертатися додому, респонденти відповіли:
- 43% планують повернутися після закінчення війни;
- 8% хочуть це зробити найближчим часом;
- 26% не планують повертатися;
- 23% ще не визначилися з відповіддю.
Що стосується вікових параметрів, то найбільша частка тих, хто планує повернутися в Україні – це люди віком від 51 року – 58%. Тоді як серед молоді від 18 до 35 років таких лише 36%.
Крім вікових параметрів, на рішення щодо повернення додому також впливає і залежність від грошей. За цим критерієм планують повернутися додому:
- 55% респондентів із низьким доходом;
- 47% людей із середнім рівнем доходу;
- 34% забезпечених людей.
Що стосується вибору країни для постійного проживання, то найбільше опитаних обрали Польщу (40%). Ще 17% хотіли б обрати іншу країну Європи. А 6% – країну поза межами Європи. Інші 37% опитаних не визначилися з відповіддю.
Дискримінація українців у Польщі
Також зазначається, що 49% опитаних не стикалася з дискримінацією щодо себе у Польщі за останні 12 місяців. Ще 9% не відповіли на це питання. Водночас решта українців називають такі найпоширеніші причини дискримінації:
- 31% – через національну чи етнічну приналежність;
- 22% – через те, що вони розмовляють українською мовою;
- 6% – через те, що вони розмовляють російською мовою.
Українські біженці: інші важливі новини
Раніше журналісти, посилаючись на дані Євростату, повідомляли, що українські біженці все частіше покидають Польщу, їдучи до інших країн. Лише в липні кількість громадян України, які мають статус тимчасового захисту в Польщі, зменшилася на 8,11 тис.
Зазначимо, що це відбувається на тлі збільшення кількості нападів на українців у Польщі. На думку соціолога Олексія Антиповича, загальне погіршення ставлення поляків до українських біженців може бути пов’язане з риторикою місцевих політиків.