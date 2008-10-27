ФК Харків - Шахтар 0:0

Харків. 27 жовтня. УНІАН. У черговому матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу ФК Харків зіграв унічию з донецьким Шахтарем 0:0.

Воротар харків`ян Дмитро Стойко був напевно кращим у цьому матчі, мінімум двічі йому допомогли суперники, не реалізувавши «100-процентні» можливості, та й захист ФК діяв холоднокровно і зібрано. Були б у харків`ян вищі швидкості в атаці - могли й виграти.

Результати інших матчів 12-го туру

Металург Д - Металіст 0:2 (Тришович 86, Конюшенко 88).

Чорноморець - Дніпро 1:1 (Косирін 14 - Горобець 7)

Кривбас - Іллічівець 0:0

Карпати - Металург З 0:0

Таврія - Динамо 1:3 (Ідахор 64 - Бангура 6, Мілевський 54, 86)

Зоря - ФК Львів 1:1 (Шевчук 90 - Г.Баранець 44)

Арсенал - Ворскла 0:0

Оскільки з 8 матчів 6 закінчилися внічию, змін у таблиці небагато: більшість учасників першості «синхронно» просунулися на одне очко. Винятки: Динамо (31 очко), яке відірвалося від Металурга Д (26), і Металіст (24), який наблизився до Металурга Д.

Місця з 4-го по 14-е належать володарям «одноочкових досягнень»:

4. Ворскла 20

5. Металлург З 20

6. Дніпро 17

7. Зоря 17

8. Шахтар 16

9. Чорноморець 14

10. Кривбас 14

11. Карпати 12

12. Арсенал 11

13. Іллічівець 10

14. ФК Львів 9

Завдяки бойовій нічиїй ФК Харків тепер не одноосібний аутсайдер, а разом з Таврією - по 7 очок.