Керівників «Слободи-кредит» відправлено в СІЗО

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Московський райсуд Харкова ухвалив рішення про утримання під вартою голови правління та голови наглядової ради харківської кредитної спілки «Слобода-кредит».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, згідно з рішенням суду щодо міри запобіжного заходу протягом слідства підозрювані будуть перебувати у СІЗО. Зважаючи на резонансність справи вона буде передана до слідчого управління ГУ МВС України в Харківській області.

За інформацією ЦЗГ, 13 жовтня 2008 р. до Московського райвідділу харківської міської міліції звернувся начальник служби безпеки однієї з кредитних спілок Харкова із заявою про те, що з сейфу, який знаходиться у приміщенні спілки, зникли грошові кошти у сумі 7 млн. грн. За його словами про це стало відомо від касира спілки.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду місця події було встановлено, що приміщення знаходиться під відеонаглядом, облаштоване сигналізацією і всі засоби захисту знаходяться у робочому стані. Ніяких слідів злому ні в приміщенні, ні на сейфі не було виявлено. Для з’ясування всіх обставин щодо зникнення грошей до райвідділу були доставлені голова наглядової ради спілки та касир – головний бухгалтер. Вони пояснили, що вільний доступ до сейфу має тільки голова правління, однак його місце перебування їм не відомо, і вже декілька днів він не виходить на зв`язок.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками ВДСБЕЗ та сектору карного розшуку райвідділу голову правління було розшукано та затримано. Слідчим відділом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України, у відношенні посадових осіб кредитної спілки. Наразі ведеться слідство, проводяться усі необхідні слідчі дії, у тому числі ті, які спрямовані на виявлення майна посадових осіб кредитної спілки, на яке у подальшому буде накладено арешт.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, у Харкові порушено кримінальну справу стосовно голови наглядової ради, голови правління і касира кредитної спілки, які у 2007-2008 рр. оформлювали фіктивні документи про надання кредитів підставним особам, у результаті чого привласнили близько 30 млн. грн. коштів вкладників зазначеної спілки. За цими фактами порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).