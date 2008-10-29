Житло в Києві подешевшало

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Середня вартість житла на вторинному ринку Києва з 20 по 27 жовтня знизилася на 1,3% (36 дол.) - до 2706 дол. за 1 кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «Канзас» (Київ).

Згідно з повідомленням, зниження вартості житла закономірне, адже таким чином традиційно доларовий ринок нерухомості реагує на зростання і зміцнення іноземної валюти. При цьому вартість житла в гривневому еквіваленті залишається достатньо стабільною.

Аналітики компанії «Канзас» прогнозують подальше зниження вартості «житлових» квадратів, зважаючи на щоденне зростання курсу долара.

За даними компанії, індекс цінового очікування вторинної нерухомості Києва за минулий тиждень знизився і становить мінус 1,3%. «Таке значення індексу є прямою передумовою до зниження цін. Істотне коригування курсів валют надалі буде основним чинником, що впливає на вартість житла», - вважають в компанії.

Значення індексу дохідності вторинного житла за вересень становило 1,1%. Експерти відзначають, що доходність вторинного київського житла у вересні 2008 року була в 1,3 раза вище за середньозважену ставку дохідності за довгостроковими банківськими депозитами (у серпні 2008 року - 10%), що робить вкладення коштів у нерухомість більш прибутковим.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість житла на вторинному ринку Києва з 13 по 20 жовтня знизилася на 0,3% (9 дол.) - до 2742 дол. за 1 кв.м.

Консалтингова компанія "Канзас" займається аналізом ринку нерухомості Києва та інших великих міст України. Зараз в базі даних, на підставі якої будуються графіки індексів Києва з 2005 року, 289 тис. оголошень про продаж квартир.