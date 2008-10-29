«Русал» підмочив репутацію в Таджикистані

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Російську компанію «Русал», яка має в Україні своє підприємство і планувала побудувати в Харківській області алюмінієвий завод, звинувачують у шахрайстві на суму 500 млн. дол. в Таджикистані.

«Русал» і його головний акціонер Олег ДЕРИПАСКА підозрюються у фактично незаконному придбанні найбільшого металургійного заводу країни через «нечисті» схеми.

Хоча особисто О.ДЕРИПАСКА не є фігурантом судового розгляду, така ситуація, на думку видання, не може не погіршити його і без того проблемне становище після скандалів із спонсорством британських консерваторів, а також його знайомством з колишнім єврокомісаром з торгівлі Пітером МАНДЕЛЬСОНОМ, передає Газета.ru з посиланням на The Financial Times.

У ході справи по таджицькому заводу в британському суді витрати на адвокатів становили понад 90 млн. євро - 5% ВВП Таджикистану. Така ситуація не може не викликати обурення у населення країни. Влада витрачає мільйони на суди за кордоном, тоді як жителі країни можуть взимку зіткнутися з браком харчування, тепла та електрики.

Як повідомляв УНІАН, екс-комісара ЄС з питань торгівлі Пітера МЕНДЕЛЬСОНА підозрюють у зв`язках з російським олігархом Олегом ДЕРИПАСКОЮ. За даними британської преси, цього літа П.МЕНДЕЛЬСОН відпочивав на яхті О.ДЕРИПАСКИ «Королева К» вартістю 80 млн. фунтів стерлінгів поблизу острова Корфу.

За інформацією британських видань, спочатку П.МЕНДЕЛЬСОН повідомив, що був запрошений лише на коктейль, а потім заявив, що бачив останній раз О.ДЕРИПАСКУ під час вечері, організованої медіа-магнатом Рупертом МЕРДОКОМ.

Водночас, за даними британських видань, П.МЕНДЕЛЬСОН провів на яхті бізнесмена немало часу. Видання відзначають, що 2007 року Єврокомісія скоротила імпортні мита на алюміній, внаслідок чого О.ДЕРИПАСКА як власник «Русала» отримав прибуток у 50 млн. фунтів стерлінгів.

3 жовтня 2008 р. П.МЕНДЕЛЬСОН був призначений на посаду міністра бізнесу, підприємництва та регуляторної реформи в британському уряді Гордона БРАУНА. Новим комісаром ЄС з питань торгівлі стане баронеса Керни Маргарет ЕШТОН.

Довідка УНІАН. Олег ДЕРИПАСКА очолив цього року рейтинг найбагатших російських бізнесменів журналу Forbes. Його статки оцінюються в 28,6 млрд. дол. Він є основним власником UC RUSAL.

Компанія «Русал» контролює Миколаївський глиноземний завод, який є єдиним виробником глинозему в Україні, алюмінію, що використовується для виробництва.

«Русал» мав інвестиційні зобов’язання побудувати в райцентрі Первомайський Харківської області алюмінієвий завод. Планувалися інвестиції в спорудження підприємства на суму 100 млн. дол.